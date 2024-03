Italia Under 18 altra vittoria sull'Austria: 2-0 firmato Fini e Caprini

La Nazionale Under 18 continua a convincere e ancora una volta, allo stadio 'Gianpiero Combi' di Merano, s'impone 2-0 sui pari categoria dell'Austria, sconfitti già per 2-1 soltanto tre giorni fa nella prima delle due amichevoli in programma. Gli Azzurrini di Daniele Franceschini, dopo aver sfiorato il vantaggio nel primo tempo con il milanista Filippo Scotti su cross dalla sinistra dell'interista classe 2007 Matteo Cocchi, trovano il gol dell'1-0 nella ripresa grazie a Maat Daniel Caprini (Fiorentina) che, al 54', ribadisce in rete una sua precedente conclusione respinta sulla linea da un difensore austriaco. La rete del raddoppio azzurro, invece, arriva al 68' con Seydou Fini (Standard Liegi) che approfitta di un errato retropassaggio di Brunnhofer per scavalcare con un preciso pallonetto l'estremo difensore avversario Hamzić. Nel finale anche un palo colpito da Mendicino.



IL COMMENTO DI FRANCESCHINI - Così il tecnico azzurro a fine gara: "È stata una bella prestazione, abbiamo dominato, dal primo all'ultimo minuto, sotto tutti i punti di vista, dal possesso palla alle occasioni da gol, rischiando davvero pochissimo".