Per questi due impegni,, tutti nati nel 2004, che da poco hanno ripreso il confronto internazionale interrotto da due anni di pandemia. Ambedue le gare si disputeranno allo Stadio ‘Gran Sasso’ e la prima (giovedì 11 novembre) verrà trasmessa in diretta da Rai Sport a partire dalle 12.30. La seconda (sabato 13 novembre), inizierà alle 11 e chiuderà il confronto tra le due Nazionali giovanili.che colpi duramente il capoluogo abruzzese ed i suoi abitanti. Una storia, questa, che sarà raccontata nella conferenza stampa di presentazione dell’evento che si terrà lunedì 8 novembre alle 11:00 presso la Sala Auditorium “Piervincenzo Gioia” di Palazzo Silone all’Aquila a cui parteciperanno il Sindaco de L’Aquila, Pierluigi Biondi, l’Assessore allo Sport della Regione Guido Quintino Liris, il Presidente del Comitato Regionale LND Abruzzo, Concezio Memmo, il tecnico della Nazionale Daniele Franceschini accompagnato da una rappresentanza della Nazionale (invito conferenza in allegato).Elenco dei convocatiPortieri: Davide Mastrantonio (Roma), Simone Scaglia (Juventus);Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Gabriele Cagia (Genoa), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Gabriele Indragoli (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna);Centrocampisti: Luca D’andrea (Spal); Giulio Doratiotto (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Justin Kumi (Sassuolo), Tommaso Maressa (Juventus), Cher Ndour (Benfica), Riccardo Pagano (Roma), Niccolò Pisilli (Roma);Attaccanti: Federico Accornero (Genoa), Antonio Raimondo (Bologna), Leonardo Rossi (Milan), Nicolò Turco (Juventus).