(diretta streaming sul www.figc.it)Dopo aver pareggiato (2-2) con la Germania e vinto (4-0) contro i padroni di casa della Finlandia, i ragazzi di Nunziata, per avere la certezza matematica di staccare il pass per la Slovacchia (sede delle finali europee da metà giugno in poi), dovranno battere i diavoletti rossi: “Scendiamo in campo per vincere – dice il tecnico Azzurro –, non facciamo calcoli.”che, visti i valori in campo, dovrebbe concludersi con la vittoria della prima.e c’è solo un posto disponibile per accedere alle fasi finali. Data virtualmente quest'ultima situazione, il pareggio degli Azzurrini dovrebbe essere almeno di 3-3 per avere la matematica conquista della vetta.Una vigilia trascorsa tra allenamento mattutino e riposo pomeridiano. Sul domani, è tranquillo(foto figc.it). Nato 19 anni fa a Camposampiero (PD), cresciuto nelle giovanili del Padova, ora centrocampista della Primavera dell’Inter, lo scorso luglio aggregato nel ritiro della prima squadra. Generoso in campo, è titolare inamovibile di questa Nazionale, insieme ai suo compagni di club Casadei, Zanotti. Protagonista nelle due precedenti partite con prestazioni di alto livello, versatile sia nella fase offensiva che difensiva del gioco: “– dichiara Giovanni -, ma aiuta avere con me i miei compagni di squadra perché con loro ho un contatto quotidiano e più familiarità.” Sul match di domani: “e poi portarla a termine nel migliore dei modi: scendiamo in campo per vincere e conquistare questa qualificazione europea.” Sulle qualità dell’avversario: “E’ una squadra molto tecnica, dovremo stare attenti al loro gioco e muovere la palla molto velocemente: abbiamo tutte le carte per far bene.”Calendario delle partite e classifica (orario Italia - Finlandia +1)Italia-Germania 2-2Finlandia-Belgio 1-3Belgio-Germania 2-2Finlandia-Italia 4-0Classifica. Italia e Belgio 4 pt, Germania 2, Finlandia 0