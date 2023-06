Mentre l'Italia Under 20 sogna un traguardo storico ai Mondiali, in Italia a Coverciano lainizia a preprare, a poco meno di un mese dall'inizio della fase finale, l'Europeo di categoria che è in programma a Malta dal 3 al 16 luglio. Sono 27 i convocati del tecnico federaleper l'ultimo stage che si terrà dall'8 al 12 giugno.Sono 27 i calciatori convocati dal tecnico Alberto Bollini, tutti classe 2004 ad eccezione dei 2005 Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Pietro Comuzzo (Fiorentina) e Jonas Harder (Fiorentina), questi ultimi due alla prima chiamata con l'Under 19 al pari di Luigi Cherubini (Roma), Nicolò Contiliano (Spal) e Alessandro Dellavalle (Torino).L'Italia, inserita nel Gruppo A, farà il suo esordio lunedì 3 luglio (ore 21) contro i padroni di casa dial National Stadium di Ta' Qali per poi affrontare giovedì 6 (ore 18) ilal Centenary Stadium di Ta' Qali e domenica 9 luglio (ore 18) lanuovamente al National Stadium di Ta' Qali. Le semifinali, alle quali accedono le prime due classificate dei due gironi, sono in programma giovedì 13, mentre la finale andrà in scena domenica 16 luglio.: Nicola Bagnolini (Bologna), Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone);: Christian Biagetti (Fiorentina), Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna);: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Nicolò Contiliano (Spal), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Jonas Harder (Fiorentina), Riccardo Pagano (Roma);: Federico Accornero (Genoa), Luigi Cherubini (Roma), Luca D'Andrea (Sassuolo), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Tommaso Mancini (Juventus), Antonio Raimondo (Bologna), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).*I calciatori impegnati nella finale del Campionato Primavera 1 si aggregheranno alla Nazionale al termine della gara stessa.Allenatore: Alberto Bollini; Assistente allenatore: Enrico Battisti; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Preparatore atletico: Marco Montini; Match analyst: Francesco Donzella; Medici: Sebastiano Porcino e Paolo Manetti; Nutrizionista: Micol Purrotti; Fisioterapisti: Giuliano Gepponi e Angelo Cartocci; Segretario: Luca Gatto.