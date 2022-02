Il ct dell'Italia Under 19, Carmine Nunziata, ha parlato al termine della gara amichevole vinta contro la tyurchia.



IL TEST - "E’ stata una buona gara, i ragazzi hanno giocato da squadra, corti sul campo e ho visto buone trame di gioco. C’erano molti i giovani (cinque sotto età) e qualche giocatore convocato per la prima volta: da loro mi sono giunte buone sensazioni”.



QUALIFICAZIONE EUROPEE - “Non ci sarà la possibilità di giocare altre amichevoli, i ragazzi saranno fortemente impegnati nel campionato Primavera e dovremo, a suo tempo, valutare le condizioni fisiche di ognuno. In Finlandia (sede della fase élite) avremo di fronte due squadre come Belgio e Germania, oltre che i padroni di casa. Una volta lì, ce la giocheremo”.