Andrea, attaccante dell'e dell'Italia Under 19, posta una foto su Instagram dopo la finale dell'Europeo di categoria persa contro il Portogallo: "Poche cose da dire... fa male concludere un viaggio bellissimo con una sconfitta! Abbiamo lottato fino a sputare sangue e solo noi sappiamo quanto è stato faticoso! Siamo un gruppo, una squadra ma soprattutto una famiglia, e non posso che ringraziare ognuno di voi per tutto questo! Vi voglio bene".