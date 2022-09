Montevago apre le marcature al 36’, raddoppia Fabbian dopo 3’ della ripresa, chiude il match De Nipoti al 75’. I ragazzi di Carmine Nunziata iniziano il match soffrendo la maggiore aggressività degli elvetici che con i due talenti De Carvalho e Samba, mettono in difficoltà le retrovie dell’Italia. Ma appena trovati trovati i giusti equilibri in campo, la squadra azzurra impone le sue qualità tecniche e prende il sopravvento. Alla sua seconda panchina con questa Nazionale, Carmine Nunziata, dopo la convincente prova contro il Portogallo (2-1) nell’8 Nazioni, ha ottenuto la sua seconda vittoria contro un avversario ostico: “Sono molto contento della prestazione dei ragazzi – dichiara il tecnico Azzurro al termine della partita – anche se all’inizio hanno un po’ sofferto l’aggressività della Svizzera ma trovate le giuste misure, hanno imposto il loro gioco. Queste amichevoli sono importanti perché danno la possibilità di vedere nuovi giocatori e di conseguenza, la possibilità di allargare la rosa. Sono due gli elementi importanti: sicuramente i giocatori ma anche la capacità di assumere dei meccanismi di gioco che ci portano ad avere sul campo un atteggiamento propositivo. Facciamo questo perché a maggio avremo il Mondiale di categoria ed è fondamentale avere la possibilità di scelta perché, dati i play off e play out nei diversi campionati, non sapremo quali risorse potranno essere utilizzate”.Prima dell’inizio, è stato rispettato un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime dell’alluvione che recentemente si è abbattuto sulle Marche.La partita. Il modulo delle due squadre è speculare con il 4-3-1-2. La Svizzera parte di gran carriera, baricentro alto e pressing sui portatori di palla, mettono Samba (Bellinzona) e De Carvalho (Grasshopper) nella condizione di creare non pochi pericoli. Già al 5’ uno scambio tra i due al limite dell’area mette De Carvalho nelle condizioni di tirare: il suo destro, deviato, va di poco fuori. Al 10’ è Samba a rendersi protagonista dopo aver rubato palla a Guarino, impegna Sassi in una bella parata. Di nuovo De Carvalho al 12’ con un sinistro a giro costringe Sassi ad un altro intervento in angolo. A questo punto l’Italia cambia registro, nonostante Nunziata sia costretto ad una doppia sostituzione per i problemi fisici di Casadei e Fiumanò, sostituiti da Fabbian e Fontanarosa. Volpato al 33’ va vicino al gol con un tiro incrociato che sfiora il secondo palo e poco dopo, il vantaggio azzurro: Terracciano sulla trequarti svizzera con un bel colpo di tacco libera in area Montevago, il doriano calcia di collo e a giro sotto il sette. La Svizzera non ci sta e poco dopo colpisce una traversa con Sow.Si va al riposo con il vantaggio di misura dell’Italia ma nella ripresa, gli Azzurrini scendono in campo con altra determinazione e vanno al raddoppio dopo appena 3’ di gioco con Fabbian che, imbeccato in area da Volpato, si libera per il tiro e manda la palla nell’angolino destro della porta difesa da Hubel. Girandola di sostituzioni da entrambi le parti ma la musica non cambia. E’ sempre l’Italia ad andare avanti e al 75’ De Nipoti servito da Anbrosino, scavalva Hubel con un delizioso colpo sotto. E’ il 3-0, risultato conclusivo di questa amichevole e la Nazionale Under 20 si rivedrà il 21 novembre contro la Repubblica Ceca per il torneo ‘8 Nazioni’.ITALIA (4-3-1-2): Sassi (46' Passador); Zanotti [C] (61' Mulazzi), Fiumanò (30' Fontanarosa ‹‹›C‹››), Guarino (82' Palomba), Turicchia (46' Pieragnolo); Terracciano (61' Valente), Casolari (46' Degli Innocenti), Fazzini {C} (82' Giovane); Casadei (C) (26' Fabbian, 82' Ndour); Volpato (61' Ambrosino Di Bruttopilo), Montevago (46' De Nipoti). A disp.: Cerri, Zacchi (GK). All.: Nunziata.SVIZZERA (4-3-1-2): Hübel; Hodza, Sow (69' Jaquez), Amenda (C), Fontana (57' Wallner); Stroscio, Rupp (57' Schwegler), Golliard (57' Eberhard); De Carvalho (69' Chiappetta); Samba (46' Alounga), Muci (57' Hunziker). A disp.: Loretz (GK), Omeragic (GK), Lurvink, Reichmuth, Sanches.All.: Vanetta.Arbitro: Andrea Colombo (Italia). Assistenti: Alessandro Lo Cicero e Marco Trinchieri; Quarto Uomo, Alberto Santoro