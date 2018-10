La Nazionale Under 20 torna in campo per il Torneo 8 Nazioni contro Inghilterra e Portogallo. Ecco i convocati del tecnico Paolo Nicolato:



PORTIERI- Alessandro Plizzari (Milan), Michele Cerofolini (Cosenza).

DIFENSORI- Enrico Del Prato (Atalanta), Federico Valietti (Crotone), Alessandro Tripaldelli (Pec Zwolle), Marco Sala (Arezzo), Matteo Gabbia (Lucchese Libertas), Luca Ercolani (Manchester United), Alessandro Buongiorno (Carpi), Gianmaria Zanandrea (Juventus).

CENTROCAMPISTI- Andrea Marcucci (Roma), Andrea Danzi (Hellas Verona), Davide Frattesi (Ascoli), Alessandro Mallamo (Novara), Filippo Melegoni (Pescara), Andrea Colpani (Atalanta).

ATTACCANTI- Enrico Brignola (Sassuolo), Mirko Antonucci (Pescara), Gianluca Scamacca (Pec Zwolle), Andrea Pinamonti (Frosinone), Riccardo Sottil (Fiorentina).