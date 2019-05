Attraverso il sito ufficiale della FIGC arrivano le ultime parole dell'allenatore dell'Italia Under 20, Paolo Nicolato, prima dell'esordio contro il Messico nella prima gara del Mondiale Under 20.



ENTUSIASMO E DIFFICOLTÀ - “Partiamo con tanto entusiasmo, contenti del lavoro fatto finora, ma anche consapevoli delle difficoltà che incontreremo: d’altronde non si ottiene nulla di importante senza superare le difficoltà. Il gruppo ha lavorato bene e gli Under 19 dello scorso anno hanno funzionato da traino per gli altri, favorendo l’inserimento dei nuovi e facilitando la coesione del gruppo".



TALENTI - "Siamo entusiasti e insieme curiosi: si tratta di un Mondiale, manifestazione che ha dato la ribalta a molti grandi talenti. Abbiamo voglia di fare bene e aggiungere un’esperienza importante al nostro bagaglio”.