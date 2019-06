Alessandro Tripaldelli, terzino dell'Italia Under 20, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "La squadra è molto unita, lavoriamo per raggiungere il nostro obiettivo che è vincere il Mondiale. Già l'anno scorso siamo arrivati in finale all'Europeo e abbiamo dimostrato di essere forti. Ora ci giochiamo le nostre carte, siamo convinti di poter far bene e a questo punto dobbiamo crederci per forza. Quando indossiamo la maglia della Nazionale è un vero orgoglio perché rappresentiamo il nostro Paese e l'emozione è immensa. I video del ct Nicolato in stile '300'? Sono diventati il nostro motto, lui ci motiva un sacco e ci fa entrare sempre in campo con una grinta allucinante".