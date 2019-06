Potrebbe essere un ex della Juventus il prossimo allenatore dell'Italia Under 21. Luigi Di Biagio ha rassegnato le proprie dimissioni dopo l'eliminazione ai gironi dall'Europeo casalingo. I nomi più caldi, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, restano quelli di Alberico Evani, che ha già allenato l'Under 18, 19 e 20, e di Paolo Nicolato, che ha guidato l'Under 20 alle semifinali dello scorso Mondiale di categoria. Una terza opzione, però, porta a Fabio Grosso, ex tecnico della Primavera bianconera, in attesa di una panchina dopo l'addio al Verona.