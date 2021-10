L'attaccante dell'Italia Under 21 Lorenzo Lucca ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio contro la Svezia: "Mi sono sbloccato, sono felicissimo ma siamo rammaricato. Siamo delusi per il risultato perchè abbiamo dominato 90 minuti. Il calcio è questo. Abbiamo creato occasioni su occasioni e poi alla fine abbiamo preso gol".



Bella Italia. Tre vittorie e un pari.

"Noi abbiamo dimostrato in campo di essere una squadra forte e competitiva. Dobbiamo cercare di lavorare così quando ci raduniamo e dobbiamo cercare di ottenere il massimo dei risultati".



Come ti trovi?

"Gustamente io ho fatto solo uno spezzone di partita. E' normale che l'intesa con i compagni manchi un po'. Lavorando col gruppo sto cercando di integrarmi".