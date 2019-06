Gianluca Mancini, difensore dell'Italia Under 21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Polonia.



Queste le sue parole: "Dopo la vittoria contro la Spagna ci siamo subito detti di pensare alla prossima partita, dobbiamo dare continuità alla prestazione. Agli spagnoli non è piaciuto il nostro atteggiamento in campo? Loro stavano sempre con il sedere a terra, ma abbiamo solo giocato con la giusta intensità. Meglio così, che si lamentino loro e che abbiamo vinto noi. Siamo concentrati, non avvertiamo la pressione: facciamo il mestiere più bello, indossiamo la maglia più bella del mondo, io sono contentissimo. Non pensavo di arrivare sin qui, è frutto dei sacrifici che ho fatto".



SULL'ESORDIO IN NAZIONALE MAGGIORE - "Il terzino dell'Italia è finto, perché mister Mancini quando vado a impostare mi chiede di fare il terzo di difesa, quando difendo di fare invece il terzino. Non nascondo di aver trovato delle difficoltà ma mi sono trovato bene. E senza dubbio è un ruolo che posso fare anche in U21, se mister Di Biagio me lo chiede".