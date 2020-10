Rinviata a data da destinarsi la sfida valida per le qualificazioni agli Europei UEFA Under 21 tra Islanda e Italia, prevista per oggi 9 ottobre 2020 alle 17.30 allo stadio ‘Víkingsvöllur’ di Reykjavik. Lo annuncia la federazione europea con un comunicato stampa, la decisione è arrivata dopo che le autorità islandesi competenti hanno chiesto alla delegazione azzurra di porsi in quarantena, a seguito dei casi di positività al Covid-19 registrati tra alcuni calciatori (4 in totale) e un membro dello staff.



RIENTRO SEPARATO - Niente permanenza in Islanda, almeno non per tutti gli Azzurrini: i giocatori positivi restano sull'isola e con loro il medico della Nazionale (si lavora comunque per il loro rientro), gli altri partiranno alle 18.30 con un volo charter in direzione di Pisa (arrivo atteso per la mezzanotte) e il trasferimento, in quarantena, a Tirrenia.