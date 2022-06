Dopo il pareggio con la Germania al debutto in Nations League, l'Italia sta preparando la sfida con l'Ungheria in programma domani sera alle 20.45 al Manuzzi di Cesena. Tra i pali dovrebbe esserci Donnarumma che ha recuperato; a destra Calabria potrebbe sostituire Florenzi in una staffetta tutta rossonera, dall'altra parte confermato Biraghi e in mezzo Bonucci insieme a uno tra Acerbi e Bastoni.



A centrocampo tornerà Barella vicino a Tonali, occhio alla possibile sorpresa Pobega. In attacco ancora spazio a Scamacca, la sorpresa del primo minuto può essere Gnonto, che ha spaccato la gara con la Germania servendo subito l'assist a Pellegrini nel giorno del suo debutto in azzurro. Raspadori insidia sia Politano che Pellegrini, che al momento partono favoriti sull'attaccante del Sassuolo



Italia-Ungheria, le probabili formazioni:



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Bastoni, Biraghi; Barella, Cristante, Tonali; Gnonto, Scamacca, Pellegrini. Ct: Mancini.

UNGHERIA (5-4-1): Gulacsi; Nego, Lang, Orban, At. Szalai, Z. Nagy; Schafer, Szoboszlai, A. Nagy, Sallai; Ad. Szalai. Ct: Rossi.