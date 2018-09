Michele Uva, direttore generale della Figc, ha parlato a Rai Sport prima della sfida di Nations League contro il Portogallo: "Tanti cambi di formazione? Sono scelte ponderate del ct. Ci sono tanti calciatori che portano esperienza, è un momento importante perché sembra un passaggio di consegne. È normale che l'obiettivo principale sia la qualificazione agli Europei, ma l'Italia gioca sempre per vincere e l'allenatore schiera la formazione più forte testando anche chi ha fatto meglio in campionato. C'è molta negatività, ma serve pazienza, la crescita necessita sempre di passaggi generazionali. Nations League? È entrata in vigore quest'anno e penso che sia una bellissima manifestazione che sta dando qualcosa di nuovo, c'è grande interesse. Noi abbiamo voglia di organizzare la final four, dobbiamo cominciare stasera".