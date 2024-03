Italia-Venezuela LIVE, le formazioni ufficiali: Spalletti sorprende a centrocampo

Italia-Venezuela (calcio d'inizio alle ore 22 italiane) è una gara amichevole tra nazionali. Si gioca al Chase Stadium di Fort Lauderdale, la casa dell'Inter Miami di Beckham e Messi. Arbitra lo statunitense Rubiel Vazquez. Lasciato a casa Acerbi alle prese con l'accusa di insulti razzisti da parte di Juan Jesus durante Inter-Napoli, il ct Spalletti testa Buongiorno al centro della difesa. Sulle fasce Cambiaso a destra e Udogie a sinistra, in attacco Chiesa supporta Retegui.



LA FORMAZIONE UFFICIALE

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Bonaventura, Udogie; Retegui, Chiesa.



Domenica gli Azzurri giocano un'altra amichevole, stavolta alla Red Bull Arena di Harrison in New Jersey con l'Ecuador: calcio d'inizio alle ore 21 italiane, sempre in diretta tv su Rai Uno.

Poi a giugno ci saranno gli ultimi due test prima dell'Europeo: il 4 con la Turchia di Montella a Bologna e il 9 con la Bosnia-Erzegovina a Empoli.

A Euro 2024 in Germania l'Italia debutta il 15 giugno contro l'Albania, poi gioca il 20 con la Spagna e il 24 con la Croazia.