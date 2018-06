Al termine del pareggio per 1-1 con l'Olanda, ha parlato alla Rai Simone Verdi: “Ci spiace aver preso il gol del pareggio. Insigne è un grande giocatore e sono contento che abbia indossato la fascia di capitano- per poi chiosare sul futuro- ho accettato poi il Napoli in questa sessione: a gennaio non era un “no” a Sarri, né alla città di Napoli, era un “sì” alla città di Bologna, volevo finire un percorso con loro che hanno creduto in me quando sono retrocesso a Carpi. Sono solamente stato coerente”.