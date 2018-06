Dopo il pareggio a Torino tra Italia ed Olanda per 1-1 ha parlato ai microfoni della Rai l'attaccante del Valencia Simone Zaza: “Sono contento del gol, anche se sono stato un po’ fortunato, perché avevo un ricordo triste della nazionale, che è sempre stata la mia aspirazione più grande. Siamo un gruppo giovane, purtroppo avremo tanto tempo per prepararci per settembre: diventeremo competitivi”.