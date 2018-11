Marco Verratti a RaiSport parla dopo la vittoria dell'Italia contro gli USA: "Siamo felici, è merito dell'allenatore se giochiamo così e non molliamo mai. Soffriamo un po' troppo ma va bene se vinciamo. Sensi al debutto mi ha stupito, è stato eccezionale. Nel calcio è importante creare sempre tante occasioni. Nazionale? Non mi sono mai trovato così bene in Nazionale, sono sincero. Con Mancini si esprimono tutte le qualità al massimo".