Consueto allenamento pomeridiano a Coverciano per la Nazionale di Roberto Mancini. Il gruppo azzurro quest'oggi ha svolto il secondo giorno di lavoro in vista della finale di Wembley contro l'Argentina, in programma mercoledì prossimo. Hanno svolto lavoro differenziato Marco Verratti e Gianluca Caprari. Domani è previsto l'arrivo dei nazionali che militano nella Roma, vincitrice della Conference League: Mancini, Zaniolo, Cristante, Spinazzola e Pellegrini.