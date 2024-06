AFP via Getty Images

Italia verso la Svizzera, Spalletti sceglie Mancini e rilancia Chiesa-Scamacca: le ultime di formazione

Redazione CM

22 minuti fa

3

Conto alla rovescia. Alle ore 18 di sabato 29 giugno l'Italia gioca contro la Svizzera a Berlino per gli ottavi di finale a Euro 2024: chi passa il turno ai quarti trova la vincente di Inghilterra-Slovacchia, in campo domenica allo stesso orario. Gli Azzurri si allenano questa mattina dalle ore 11 a porte aperte, la partenza in aereo per la capitale della Germania è alle ore 16.30, poi alle 18.30 c'è la conferenza di Luciano Spalletti. Il ct della Nazionale sta studiando la formazione iniziale da schierare contro gli svizzeri.