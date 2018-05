L'amichevole con l'Arabia Saudita è anche una vetrina di mercato per alcuni calciatori dell'Italia. A centrocampo, al fianco del regista Jorginho, giocano gli interni Cristante (Atalanta) e Pellegrini (Roma). Sulla fascia destra agisce Politano (Sassuolo). Al centro dell'attacco c'è Balotelli: secondo Tuttosport, su di lui non c'è solo il Napoli ma anche Parma e Palermo in caso di promozione in Serie A.