Da oggi, lunedì 28 dicembre tutta l'Italia cambia colore e abbandona il rosso delle festività (e prefestivi). Per i prossimi 3 giorni, 28, 29 e 30 dicembre oltre che il 4 gennaio, l'Italia interza passerà da zona rossa a zona arancione e, di conseguenza, cambieranno anche alcune delle regole in vigore rispetto agli scorsi giorni.In questi giorni 3 giorni ci si può spostare liberamente all'interno dei Comuni fra le 5 e le 22. Sarà quindi possibile andare a fare visita ad amici e parenti entro questi orari. Come per gli altri giorni sarà possibile,, spostarsi per fare visita a parenti o amici anche in un comune diverso, ma sempre restando nella stessa Regione e con il classico limite orario tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone.I negozi saranno aperti, ma resteranno chiusi i bar e i ristoranti a cui è consentito il servizio di asporto e delivery. È consentito anche andare in chiesa, sempre rispettando il coprifuoco.Sono consentire le passeggiate e le attività motorie, sempre dalle 5 alle 22 e per questo è possibile raggiungere parchi e giardini pubblici all'interno del proprio Comune o, in assenza di questi, quelli del comune limitrofo più vicino a casa, ma sempre con divieto di assembramento.ossibile spostarsi anche tra regioni differenti, ma solo per partecipare a funerali di parenti stretti e/o di un unico parente rimasto. Va ricordato che tutto va fatto sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza.