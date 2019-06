Gianluca Zambrotta, consigliere federale, ha parlato delle selezioni azzurre a margine della fase finale del torneo dei Centri Federali Territoriali, promosso dal Settore Giovanile Scolastico della Figc con il supporto di Kinder+Sport.



Queste le sue parole, riportate da repubblica.it: "Sono anni importanti per la Nazionale. Si sta facendo un percorso significativo, da quella maggiore all'Under 20 che sta portando avanti grandi risultati. E anche l'Under 21 si appresta a lottare per obiettivi ambiziosi. Speriamo che tutto vada bene. Siamo sulla strada giusta per ritornare ad essere una delle Nazionali più forti al mondo".