Nicolò Zaniolo, centrocampista dell'Italia, parla dopo i suoi primi due gol con la Nazionale maggiore, realizzati a 20 anni e 139 giorni. Queste le sue parole a Rai Sport: "Sono molto felice, ho coronato un altro sogno, ma so che devo ancora migliorare. Le critiche fanno parte del gioco, era un periodo in cui non ero brillante in campo, ma il miglior modo per rispondere è sempre il campo. Il mio ruolo? mi trovo bene sia esterno che mezzala, ma dove devo giocare, gioco, e cerco di fare sempre il massimo. Convocazione a Euro2020?Io penso a giocare e divertirmi se arriverà la convocazione realizzerò un altro sogno".