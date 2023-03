La Serie A è meno credibile. Secondo un sondaggio condotto da Demos per Repubblica, dedicato all’evoluzione del tifo in Italia nell’ultimo decennio, oltre metà dei cittadini, per la precisione: il 54%, si dice “tifoso di calcio”. Cioè, coinvolto dalla “passione” per una squadra. Che diviene una “bandiera”. Per una componente di persone cresciuta negli ultimi dieci anni, dopo il 2015. Il calcio è un argomento che appassiona ma crea anche polemica. Con gli scandali attuali e quelli avvenuti in passato, la sfiducia crescente che agita il mondo del calcio è aumentata. Oggi, infatti, il 54% dei tifosi ritiene il campionato “meno credibile rispetto a 10 anni fa”.