Quest’oggi il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabantini, durante un collegamento per Radio Sportiva, ha avuto modo di dire la sua sul futuro di Vincenzo Italiano: il tecnico, cercato in queste ultime settimane anche dal Napoli, avrà sicuramente bisogno di rassicurazioni da parte del club. Queste le sue parole:



“La società gigliata farebbe bene a chiarire questa cosa della clausola, e anche lo stesso Italiano. Da quel che so, DeLaurentiis ha chiesto informazioni sul tecnico della Fiorentina. Italiano come Klopp? Bisogna avere calma. Non penso che i complimenti siano un problema, ma deve comunque compiere un percorso di crescita ed evitare sempre gli stessi errori. Se alla fine la Fiorentina arriverà ottava, non avrà fatto niente di straordinario”.