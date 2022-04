Nel prepartita di Fiorentina-Empoli ha parlato l'allenatore della viola, Vincenzo Italiano



LA SOSTA - “Ripartire dopo 15 giorni non è mai semplice, quest’anno abbiamo sempre faticato ma questa volta avevamo un giorno in più e speriamo di fare una grande partita".



L'EMPOLI - "Ci teniamo a fare bene contro l'Empoli. Se li lasciamo giocare ci mettono in difficoltà".



CORSA ALL'EUROPA - "Ripeto, è una partita importante e sono 3 punti fondamentali. Vogliamo restare in questa zona di classifica e in casa dobbiamo sfruttare tutte le partite".



CABRAL - "Non è facile arrivare in corsa, in un campionato diverso con metodi diversi. All’inizio si può far fatica, ma sta crescendo fisicamente e dal punto di vista dell’intesa. Oggi ha l’opportunità di dimostrare il suo valore senza pressione”.