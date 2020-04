Prosegue il referendum di calciomercato.com per nominare il calciatore italiano del Millennio.. A disposizione ci sono tre punti: 1 assegnato dalla giuria tecnica, 1 dalla redazione di Calciomercato.com e 1 dal voto degli utenti ( VOTA ). Il sondaggio tra gli utenti si chiuderà domani alle 16 e vi sveleremo chi ha vinto questo ultimo duello in serata, poi via alle semifinali.Stavolta è dura, durissima:. Se fosse possibile fare una media dei valori tecnici di questo ventennio, diventerebbe il duello fra il miglior portiere del mondo e il miglior regista del mondo (insieme a Xavi)., il sondaggio ideato da calciomercato.com per stabilire il miglior giocatore italiano in assoluto del primo ventennio del Duemila.Buffon e Pirlo sono stati compagni nella Juventus e in Nazionale., quando i due furono veri protagonisti (Pirlo venne premiato a Berlino come il miglior giocatore della finale). In più, la bacheca di Buffon comprende altri 5 scudetti, 2 Supercoppe Italia, 3 Coppe Italia con la Juventus, una Ligue 1 e una Supercoppa di Francia col Paris Saint Germain, ma l’unico trofeo internazionale conquistato con un club risale al Millennio scorso, quando Gigi era il portiere del Parma: Coppa Uefa 98-99.Questa, una Coppa Italia, una Supercoppa Italia e due scudetti col Milan. Pirlo è stato un regista straordinario, vedeva un calcio che pochi riuscivano anche solo a immaginare, arpionava la palla come se fosse dotato di chele, la deponeva sui piedi del compagno come se misurasse il lancio con un righello.Buffon è stato (e lo è tuttora) un portiere dello stesso livello di Pirlo. Ecco perché stavolta non sarà facile scegliere.