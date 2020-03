Come era facile prevedere, è stato il duello più incerto di tutti quelli finora messi in piedi nell’“Italiano del Millennio”. Alla fine l’ha spuntata Pirlo su Maldini. Il regista è stato votato da due giurie su tre e in entrambi i casi con un parziale assai risicato. Per Pirlo hanno votato gli opinionisti (3 a 2) e i redattori di calciomercato.com (9 a 8). Maldini ha riscosso invece un successo più netto dai lettori del nostro sito (il 62 per cento contro il 38 per il suo rivale). Probabilmente nelle due giurie che si sono espresse a favore di Pirlo ha prevalso il titolo mondiale conquistato nel 2006 quando Maldini aveva già lasciato la Nazionale e forse anche gli scudetti che il “maestro” ha vinto quando è passato alla Juventus. Fatto sta che la prima sfida dei quarti è stata davvero avvicincente e che in ogni caso l’ex capitano del Milan e della Nazionale è ancora nei cuori dei suoi vecchi tifosi e di migliaia di appassionati di calcio.



