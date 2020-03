Buffon ha battuto Nesta nei quarti di finale dell’“Italiano del Millennio” e sfiderà Pirlo in semifinale. La vittoria di Gigi è netta solo nei parziali delle giurie degli opionionisti (4-1) e dei redattori di calciomercato.com (11-6) che ha organizzato il sondaggio. Per i lettori, invece, la preferenza, anche se di un soffio, è andata ad Alessandro Nesta: 50,1 per cento. Buffon vince 2-1, nonostante le due Champions League conquistate dal suo sfidante nel periodo preso in esame, ovvero il primo ventennio del Duemila. Insieme, lui e Nesta, hanno vinto il campionato del Mondo a Berlino, dove però il portiere è stato un protagonista, mentre il difensore è rimasto fuori nella seconda parte per un infortunio.



