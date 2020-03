Prosegue oggi il referendum di calciomercato.com per nominare il calciatore italiano del Millennio. Si parte con i quarti di finale:contro. A disposizione ci sono tre punti: 1 assegnato dalla giuria tecnica, 1 dalla redazione die 1 dal voto degli utenti (). Il sondaggio tra gli utenti si chiuderà domani alle 16 e vi sveleremo chi ha vinto questo primo duello in serata, lunedì mattina presenteremo il secondo quarto di finale.ToniMaterazzi 31.9%Toni 68.1%Materazzi 0Toni 5Stefano Agresti: ToniAlberto Cerruti: ToniGiancarlo Padovan: ToniAlberto Polverosi: ToniMario Sconcerti: ToniMaterazzi 11Toni 7Carlo Pallavicino: ToniGianluca Minchiotti: ToniFederico Zanon: MaterazziAndrea Distaso: MaterazziEmanuele Tramacere: MaterazziAlessandro Di Gioia: MaterazziAngelo Taglieri: ToniFederico Albrizio: MaterazziCristian Giudici: MaterazziAndrea Sereni: ToniLuca Fazzini: MaterazziPasquale Guarro: MaterazziDaniele Longo: MaterazziNicola Balice: ToniAlessandro Cosattni: MaterazziFabrizio Romano: MaterazziFrancesco Guerrieri: Toninell’ultimo quarto di finale dell’“Italiano del Millennio”, il sondaggio ideato da calciomercato.com per stabilire il miglior giocatore italiano dei primi vent’anni del 2000. Le tre giurie si sono così espresse:che ha dato il 68,1 per cento a Luca Toni.Il primo quarto è affascinante:. Sono stati compagni per otto stagioni di un Milan straordinario, insieme hanno vinto uno scudetto, due Champions League, due Supercoppe d’Europa, una coppa Italia, una Supercoppa Italia e una coppa del mondo per club. Questo nel primo decennio.(nel 2009) e due anni dopodove ha continuato a illuminare la scena e a vincere, altri quattro scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe Italia.Pirlo era il regista della Nazionale di Lippi, mentre Maldini aveva deciso di lasciare la maglia azzurra dopo il furto di Byron Moreno nel Mondiale 2002. La lasciò da capitano, dopo 126 partite, ma avrebbe meritato di far parte della squadra campione del mondo, aveva ancora le energie per essere lì, con gli altri campioni, anche perché l’anno seguente vinse col Milan la sua seconda Champions League nella finale di Atene.. Pirlo è stato grande nel Milan, nella Juve e in Nazionale, Maldini del Milan e della Nazionale è stato il capitano. Scegliere, stavolta, non è per niente semplice.