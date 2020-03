Prosegue oggi il referendum di calciomercato.com per nominare il calciatore italiano del Millennio. E' la settima sfida degli ottavi di finale:A disposizione ci sono tre punti: 1 assegnato dalla giuria tecnica, 1 dalla redazione di Calciomercato.com e 1 dal voto degli utenti (). Il sondaggio tra gli utenti si chiuderà alla mezzanotte di oggi, domattina vi sveleremo chi ha vinto questo settimo duello e presenteremo l'ottavo e ultimo quarto di finale.Gattuso 54,6%Totti 45,4%Gattuso 0Totti 5Stefano Agresti: TottiAlberto Cerruti: TottiGiancarlo Padovan: TottiAlberto Polverosi: TottiMario Sconcerti: TottiGattuso 0Totti 17Carlo Pallavicino: TottiGianluca Minchiotti: TottiFederico Zanon: TottiAndrea Distaso: TottiEmanuele Tramacere: TottiAlessandro Di Gioia: TottiAngelo Taglieri: TottiFederico Albrizio: TottiCristian Giudici: TottiAndrea Sereni: TottiLuca Fazzini: TottiPasquale Guarro: TottiDaniele Longo: TottiNicola Balice: TottiAlessandro Cosattni: TottiFabrizio Romano: TottiFrancesco Guerrieri: Totti​dell’“Italiano del Millennio”, il sondaggio ideato daper stabilire il miglior giocatore del primo ventennio del 2000. Il romanista ha: hanno votato per lui i 5 opinionisti (all’unanimità), i 17 della redazione (anche in questo caso all’unanimità), mentre i lettori hanno preferito Gattuso che ha ricevuto il 54,6% dei voti.Siamo arrivati aldal 2011-12, l’anno della B a Pescara con Insigne e Verratti sotto la guida di Zeman, fino al mese scorso, quando è stato fermato il calcio,, prima al Borussia Dortmund e poi nel Siviglia. Ma si contano pure i 28 gol in B col Pescara, i 22 in A col Torino e le ultime quattro fantastiche annate laziali con questi numeri: 23 gol nel 2016-17, poi 29, poi 15 e ora sono già 27 dopo 26 giornate. Sono cifre da grandissimo bomber.Il laziale si ferma a una Coppa Italia e due Supercoppe Italia con la Lazio, una Supercoppa di Germania col Borussia, un campionato di B col Pescara. Niente a confronto con il titolo di(ricordiamo che il periodo esaminato è dal 2000 in poi, altrimenti per lo juventino i successi sarebbero molti di più).Il gol di Immobile è lo spunto, il guizzo, l’attacco alla profondità, è freddezza e cattiveria. Il gol di Del Piero (che di media segnava meno di Ciro: nel 2000 solo due volte ha raggiunto e superato quota 20) era talento puro, eleganza, intuito.