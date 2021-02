. Vincenzosta stupendo tutti in Serie A, sulla panchina dello, ma il suo è un percorso che parte da lontano, restando sempre vincente. Con un tecnico che ha fatto tutte le scelte giuste, in campo e fuori.Inizi da vice di, poi i giovani, poi la ​, prima esperienza coi grandi, in: sarà l'unica panchina travagliata della sua carriera, visto che prima si dimette a gennaio per poi tornare a marzo, non riuscendo a salvare il club padovano. Poco male, riparte dallo stesso campionato con l': terzo posto, playoff vinti, battendo Mantova e Campodarsego in semifinale e finale, vincendo in trasferta 4 a 3. E qui arriva la chiamata del Trapani, in C, prima esperienza tra i pro' (debuttando in coppa Italia proprio contro il Campodarsego), subito vincente:, valorizzazione di giocatori come. Col secondo che diventa il suo centravanti nella stagione successiva, la scorsa, culminata con la promozione storica delloin4-3-3, squadra riconoscibilissima, identità ben precisa, con la forza delle idee là dove non può arrivare quella economica. Perché lo dice Italiano stesso:, quando si ha il pallone tra i piedi, nello smarcamento e nella fase difensiva. Non è solo l’estetica della giocata o di una partita ma avere delle idee per essere sempre dentro la partita.? Per quanto riguarda ‘tutti registi’, posso dire che nel calcio moderno si cerca di avere calciatori che siano partecipi e che possano essere in grado di essere protagonisti in tutte le situazioni. Una volta per creare ci si affidava ai centrocampisti e ai giocatori più qualitativi, mentre adesso si lavora con tutti gli effettivi, dal difensore che imposta al portiere che è più responsabilizzato" il suo pensiero in un'intervista rilasciata a fanpage.it. Dove si sofferma anche sul concetto di, termine che compare nella sua tesi di Coverciano: "Mi riferisco al fatto che in base alle caratteristiche che si hanno a disposizione nella rosa, bisogna mettere i giocatori nelle condizioni di rendere al meglio.". Ed è così che, per fare un esempio, Simone, che non trovava spazio a centrocampo, è stato reinventato terzino: ne aveva la qualità, le caratteristiche, le capacità. Tutti registi, senza tradire se stessi.Idee chiare in campo, come abbiamo visto, ma anche fuori. In estate sembrava fatto per il suo passaggio al, in una delle società che più ha cambiato negli ultimi anni: poi il no, con Italiano che ha preferito affrontare il primoin A lì dove se l'è guadagnato. E la scelta lo sta ripagando. La vittoria sul Milan è la ciliegina sulla torta di una prima metà di stagione da urlo, a +9 sulla terzultima, ma di un lavoro che parte da lontano. Un lavoro che ha incantato Aurelio, sceso negli spogliatoi, dopo la vittoria ligure a Napoli, per complimentarsi con l'ex centrocampista di Verona e Chievo. E chissà che in futuro, nel prossimo futuro,non possa provare a replicare quanto fatto con, dando panchina e fiducia a chi in una grande piazza non è mai stato. Come con quello diventato poi Comandante. Col quale ha in comune, oltre la forza delle idee, anche la comodità:@AngeTaglieri88