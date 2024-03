Italiano via, Pioli, Allegri, De Rossi e Calzona in bilico: chi resta e chi va, il borsino delle panchine top

Scorri la gallery per consultare caso per caso la situazione delle panchine delle big di Serie A

A dire la verità, due panchine erano già saltate, una per esonero e una per dimissioni: e alzi la mano chi, a inizio stagione, si sarebbe immaginato che né Josè, né Maurizioavrebbero terminato la stagione alla guida di Roma e Lazio. Ma oggi è arrivata un'altra notizia, ovvero quella della separazione a fine annata tra Italiano e la Fiorentina , dopo tre anni di matrimonio.Si tratta di un'altra delle cosiddette "otto sorelle" che dovrà prendere decisioni importanti in merito alla guida tecnica nel 2024/25, con solo Inter e Atalanta che, almeno al momento, sembrano godere di una relativa serenità con. Daal Milan aal Napoli, passando peralla Juventus e gli stessinella Capitale: quanti dubbi porterà la primavera...