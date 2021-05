Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, parla a la Gazzetta dello Sport dopo la salvezza ottenuta col club ligure: "Aspetto di parlare con la nuova proprietà, vorrei sentire cosa dicono, che progetti hanno. Tutti siamo ambiziosi. E comunque ho ancora un altro anno di contratto. È la stessa situazione di una stagione fa. La clausola da un milione? L’ha voluta la società, non penso sia una problema. Vale di più la A o la salvezza? La promozione non era programmata, la salvezza era insperata e vale il doppio perché conquistata in condizioni critiche con una squadra molto giovane".



CALCIO OFFENSIVO - "70 gol presi? Sì ma non dimentichiamo i 50 segnati. Non ho dogmi: posso anche giocare con due attaccanti e un difensore in più. È utile tenere il baricentro alto, per diversi mesi siamo stati la squadra che ha fatto più fuorigioco con tanto possesso palla. Poi ho cercato l’equilibrio. Zemaniano nell'animo? Sì, mi piaceva anche da giocatore. È stato una grande fonte di ispirazione. A partire dal modulo, il 4-3-3".