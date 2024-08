AFP via Getty Images

Italvolley maschile in finale per il bronzo contro gli USA: dove e quando vederla in tv e streaming

Redazione CM

33 minuti fa



Dopo la rimonta da infarto ai danni del Giappone battuto per 3 set a 2, la nazionale maschile italiana di pallavolo ha perso 3-0 la semifinale delle Olimpiadi di Parigi 2024 contro i padroni di casa della Francia e ora si gioca la medaglia di bronzo nella finale per il terzo posto contro gli Stati Uniti, battuti dalla Polonia.



ITALVOLLEY, ORARIO E DOVE VEDERLA - L'appuntamento è fissato alle ore 16 di venerdì 9 agosto. E' possibile seguire la gara in diretta in chiaro su Rai 2, o in alternativa anche su Eurosport, visibile su Sky e tramite l'app di DAZN scaricabile sulle Smart TV, dove viene trasmessa tutta l'Olimpiade che si sta svolgendo in Francia. Italia-Stati Uniti è visibile anche in diretta streaming su Rai Play, oltre che su DAZN, Sky GO, Discovery+ e NOW.