A distanza di due mesi Juan Manuel Iturbe è tornato a parlare del suo incredibile mancato passaggio al Genoa nel corso dell'ultimo mercato di gennaio: "Non sono andato, ma era tutto pronto - ha raccontato il giocatore a Sky Sport - Avevo anche l'autorizzazione della squadra. Il prestito era stato accettato e il mio procuratore ha detto anche di avere l'autorizzazione della squadra per un prestito gratuito per un anno con un riscatto da 4 milioni. Stavo bene fisicamente, ma era l'ultimo giorno di mercato e mettere un altro in rosa era difficile".



Nonostante il suo rientro in Italia non sia andato a buon fine, Iturbe non perde le speranze di poter tornare prima o poi a confrontarsi con la Serie A: "Il mio desiderio è tornare in Italia. Situazione grave per il Coronavirus? Non importa, voglio tornare. E poi il cibo lì è incredibile".



l'attaccante sudamericano ha infine parlato delle sue precedenti esperienze nel nostro calcio: "Quando mi hanno chiesto di andare a Verona, ho detto subito di sì, ma non ero pronto. È stata la cosa migliore che ho fatto. Non sapevo la lingua, ma tutti mi hanno aiutato. Ora sono sposato e a mia moglie racconto che è una città unica. A Roma ero un un ragazzino felice, volevo giocare bene e mi allenavo tantissimo. Noi eravamo secondi e la cosa più importante era la qualifica in Champions. Ho mantenuto buoni rapporti con tutti. Se muoio e resuscito, torno alla Roma".