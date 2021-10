Il contratto era già stato firmato da Claudio Lotito, ma non ancora da Simone Inzaghi. L'offerta era per un quadriennale da 2,6 milioni a stagione, ma in quei giorni di inizio estate l'allenatore biancoceleste continuava a nutrire dubbi sul suo futuro alla Lazio con l'inserimento dell'Inter che si rivelò decisivo. per la scelta finale. Fra i tanti dubbi di Inzaghi quello che più ha inciso sulla scelta di non firmare è però legato a un retroscena di cui lui era a conoscenza e che riguardava un contatto diretto che il patron Lotito ebbe giorni prima dell'incontro con Rino Gattuso. Una mossa che confermava secondo Inzaghi la non totale convinzione nella scelta di rinnovare il suo contratto e che lo ha infastidito parecchio al punto da concedere all'Inter di inserirsi fino all'ok finale.