Armando Izzo è uno dei giocatori che l'Inter sta seguendo in vista della prossima stagione. Il difensore, che grazie alle buone prestazioni con la maglia del Torino è anche entrato a far parte del giro della Nazionale, la prossima estate sembra destinato a cambiare squadra e Antonio Conte lo accoglierebbe volentieri in nerazzurro.



Nella trattativa che potrebbe portare Izzo all'Inter un ruolo decisivo lo avranno le contropartite tecniche: il Torino è interessato ad alcune giocatori di proprietà nerazzurri, come ad esempio Roberto Gagliardini e Andrea Pinamonti, che potrebbe essere offerti proprio ai granata.