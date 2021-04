Tra poche ore andrà in scenasfida valida per la 33ª giornata di Serie A. In casa granata ci saranno due protagonisti importanti,Nonostante ruoli ed età differenti, i due giocatori sono accomunati da un passato molto simile. Entrambi napoletani, sonoche li ha portati a diventare dei veri e propri guerrieri in campo.- Tra i due la storia più complicata probabilmente ce l'hae si è dovuto rimboccare le maniche fin da subito per aiutare la mamma con grosse difficoltà economiche. Il suo percorso calcistico vero e proprio ha avuto il via con il Napoli, anche se all'inizio fu costretto a rifiutare visti i problemi sempre di natura finanziaria. Dopo due anni, però, è riuscito a far parte, grazie al suo ex procuratore Paolo Palermo, della squadra per cui ha sempre fatto il tifo, il Napoli.Lo stesso allenatore fu importante fin da subito per il difensore attualmente in forza al Torino: il primo giorno di raduno l'allora diciannovenne Izzo non aveva le scarpe da corsa e ne prese un paio dallo spogliatoio, ma di quattro numeri più grandi.Il sogno di giocare al (vecchio) San Paolo non è mai diventato realtà, anche se con a Napoli sarebbe tornato di corsa per vestire la maglia azzurra.- Un altro ragazzo molto legato alla sua terra, alle sue origini èci torna sempre quando ne ha la possibilità. Il padre ha fatto tanti sacrifici per dargli un futuro nel mondo del calcio eTanti "no" tra Juve, Napoli, Roma, Atalanta, Palermo e Chievo, ma alla fine è arrivata la grande occasione,nel 2011 (quando Izzo arrivava in prima squadra con il Napoli), che ha cambiato la vita di Mandragora. Dopo un percorso nel settore giovanile rossoblù, ecco. Oggi, sei anni e mezzo dopo, quel ragazzino è diventato un uomo, protagonista con la maglia del Torino per un obiettivo fondamentale, centrare la salvezza. I due napoletani di Scampia alle 18:30 tenteranno di tendere uno sgambetto al Napoli, ricordando entrambi da dove vengono e la voglia di "mangiare" il campo per superare un avversario così prestigioso.