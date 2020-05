Nelle ultime settimane si fatto sempre più caldo l'asse tra Torino e Inter. Le due società nella prossima sessione di mercato potrebbero essere protagonista di uno scambio di giocatori: Armando Izzo potrebbe trasferirsi in nerazzurro, Roberto Gagliardini. Ma se lo scambio ci sarà, difficilmente sarà alla pari.



Per il Torino, infatti, il cartellino di Izzo ha un valore superiore rispetto a quello di Gagliardini: per questo motivo il presidente Urbano Cairo vorrebbe anche un conguaglio in denaro per il difensore. Un'altra ipotesi è che nella trattativa possa essere inserito un altro giocatore nerazzurro.