Nelle ultime due partite giocate dal Torino, Armando Izzo è uno dei giocatori che è apparso più in difficoltà. Contro il Parma non è apparso lucido come al solito e, anche domenica contro il Napoli, ha commesso alcuni errori non da lui. Le sue qualità non sono però in discussione.



Da quando indossa la maglia del Torino, Izzo ha sempre offerto prestazioni di alto livello tanto da entrare a far parte in pianta stabile del gruppo della Nazionale. La speranza di Walter Mazzarri è che ora la pausa dal Torino per indossare la maglia Azzurra possa fargli bene.