Il difensore granata Armando Izzo ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Quando sono arrivato a Torino in aeroporto mi confusero per Cristiano Ronaldo, anche sui siti spagnoli. Mi avevano già detto che gli assomigliavo, ma quella volta era anche il look che ingannò qualche fotografo. CR7 è un grande atleta. E uno intelligente. Ha capito che se voleva fare gli stessi gol di Messi doveva correre meno e stare più vicino alla porta. Comunque mi sembra un tipo educato, non se la tira".



"Leggevo un sacco di messaggi sui social che dicevano 'chi sarà questo che è costato 10 milioni?'. Modestamente mi sembra di essere uno dei tanti investimenti giusti che ha fatto il nostro presidente Urbano Cairo. Sono affidabile e non mollo mai. Dopo la partita torno a casa e rivedo tutto in tv. E mi fermo sugli errori che ho commesso, è l’unico modo per non ripeterli. Se ho vinto la partita la riguardo subito, altrimenti la mattina dopo. Poi mi concentro sull’avversario che affronti. Con un tipo come Ilicic, bravo con il pallone tra i piedi, devi fargli sentire subito il fiato sul collo. Invece quelli come Icardi o Piatek bisogna anticiparli, guai se ti distrai. Abbiamo i numeri per fare bene, non aggiungo altro. E migliorarci sempre è quel che conta".