Il difensore del Torino, Armando Izzo ha dichiarato in un video su Instagram: "Conosco i valori di questa maglia, sono arrivato qui con tanta voglia di fare bene e con le giuste motivazioni. Voglio ripagare questi tifosi e il presidente e continuare così per sognare ancora in grande. Nella vita mi sono tenuto fuori da certe situazioni per due ragioni: mia madre e il calcio".