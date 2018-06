Tre campionesse d'Italia lasciano la Juventus Women: Isaksen, Zelem e Katie Rood hanno deciso di continuare la loro carriera calcistica altrove. Una scelta che era nell'aria, e già ufficializzata da tutte le ragazze: per le tre straniere nessun grande impatto con la maglia bianconera. Zelem a parte, s'intende. chiamata per dare qualità alla manovra, ha risposto presente in modo discontinuo ma - a suo modo - efficace.