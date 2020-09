Un'occasione. Una classica opportunitá di mercato, perché Jack Wilshere non è un giocatore 'qualsiasi'. Proprio lui, l'eterno talento inglese scuola Arsenal mai sbocciato fino in fondo, pronto a rimettersi in gioco. Dove? In Italia. Perché Jack non ha più voglia di etichette, attacchi mediatici, dentro e fuori dal campo. La Premier League ti fa sentire un re ma sa anche distruggerti. Game over? No, anzi. Wilshere rilancia.



Jack ha ancora solo 28 anni e la voglia di ribaltare il (suo) mondo. Un centrocampista con una tecnica che ha fatto parlare per anni, colpi di genio e magie interrotte da infortuni che oggi non ci sono più. Wilshere è al West Ham ma sente che la storia è finita. L'Italia può essere davvero la sua prossima destinazione, una nuova sfida: Jack ha voglia di Serie A, sente che è il campionato giusto per svoltare. Un'idea per la Lazio che ha perso David Silva con caratteristiche simili, ma anche per la Roma che a centrocampo cercherà rinforzi. Wilshere chiama, l'Italia lo attende. Occhio alle sorprese...