Il tempo stringe: giovedì, infatti, chiude il mercato in entrata della Premier League. Probabile, dunque, che entro pochi giorni si conoscerà il futuro di Paul Pogba, visto che - in caso di cessione del francese - il Manchester United dovrà prima trovare un sostituto. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il Real Madrid avrebbe presentato una nuova offerta per l'ex Juve. Il nuovo rilancio prevede 55 milioni di sterline più i cartellini di Gareth Bale, James Rodriguez e Mariano Diaz.