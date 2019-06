Messaggi d'amore, sussurrati, non urlati. Segnali, che possono significare tanto in certi casi, meno in altri.e ilcontinuano a cercarsi, specchiandosi l'un l'altro. Nella notte, in Coppa America, il 10 ha guidato la sua(contro il Qatar) alla seconda vittoria su altrettante gare, e alla conseguente qualificazione al turno successivo.Da San Paolo, a fine partita, in mixed zone, il fantasista, stuzzicato sul suo futuro, ha provato a glissare sull'ipotesi Napoli, non nascondendo però il gradimento alla possibile destinazione. "Andare al Napoli e tornare a lavorare con Ancelotti? Non so, per ora sto solo pensando alla Nazionale e a giocare una buona Coppa America". Pungolato, ha aggiunto: "".Come anticipato da calciomercato.com ( QUI ), il Napoli ha da settimane raggiunto un principio di accordo con James e con il suo agente Jorge Mendes, convinti da Carlo Ancelotti in persona. Con il Real Madrid, club con il quale il giocatore è sotto contratto, i passi in avanti sono costanti. I Blancos, grazie al lavoro ai fianchi di Mendes, in queste ore proprio a Madrid, hanno aperto al prestito con diritto di riscatto, la formula gradita al Napoli.De Laurentiis proverà a limare ulteriormente le cifre, ma la chiusura della trattativa sembra sempre più vicina. Non è escluso che ulteriori, forse definitive, novità possano arrivare nei prossimi giorni, anche a stretto giro di posta.